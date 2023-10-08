Atıl Durumda Olan Traktörü Yenileyerek Hizmete Aldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, atıl durumda bulunan 1984 model Steyr marka traktörünü yenileyerek tekrar hizmete aldı. Bu önemli adım, Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş'ın talimatlarıyla gerçekleşti ve devlet kaynaklarının israf edilmemesine yönelik bir örnek teşkil ediyor.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, uzun yıllar boyunca kullanılmayan 1984 model Steyr marka traktörünü revize etmek için harekete geçti. Traktör, bakım, onarım ve yenileme işlemleri sonucunda eski halinden eser yok bir şekilde yeniden hayata döndü.Yapılan çalışmaların ardından traktör, Bölge Müdürlüğü'nün makine parkına tekrar katıldı ve hizmet vermeye başladı. Bu gelişme, bölgenin orman yönetimi ve çevre koruma faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katkı sağlamasını mümkün kılıyor.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, bu başarıyı elde etmede emeği geçen tüm personeline teşekkür ediyor. Devletin kaynaklarını israf etmeden, mevcut olanı en iyi şekilde kullanarak hizmetlerin sürdürülmesine yönelik bu çabaların, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına katkı sağladığını vurguluyor.