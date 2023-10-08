Isparta 32 Spor, İskenderunspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup Etti







Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor'u ağırladığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.Isparta 32 Spor, bugün Isparta Atatürk Stadyumu'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor'u konuk etti. Karşılaşma saat 19.00'da başladı ve büyük bir heyecana sahne oldu.Isparta 32 Spor, bu mücadeleyi evinde ağırladığı rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk golü 15. dakikada Halim tarafından atıldı ve ev sahibi ekibi öne geçirdi. İlk yarı sona ermeden önce 45. dakikada Cem Özdemir'in attığı golle Isparta 32 Spor, skoru 2-0'a getirdi.İkinci yarıda ise İskenderunspor'un tek golünü 49. dakikada Göktan Işıldak kaydetti. Ancak Isparta 32 Spor, skoru koruyarak maçtan galip ayrıldı.Bu galibiyet, Isparta 32 Spor'un ligdeki başarısına olumlu bir katkı sağladı ve taraftarları sevindirdi. Maç sonunda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaşandı.