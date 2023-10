DSİ 18.Bölge Müdürlüğü, Isparta Yalvaç AT ve TİGH Projesi'nde Tescil İşlemlerini Tamamladı

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü, Isparta Yalvaç AT ve TİGH Projesi kapsamında önemli bir adımı tamamladı. Proje alanına ait tapular, tescil işlemleri sona erdi ve Belediye'ye teslim edildi. Ayrıca, Hüyüklü beldesinde eksik imalatların tamamlanması için çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Detaylar:

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Isparta Yalvaç AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 2718 hektarlık bir alanın tescil işlemleri başarıyla tamamlandı. Bu büyük adım, proje alanının yasal statüsünün düzenlenmesi ve tapu işlemlerinin sonuçlandırılması anlamına geliyor.

Tamamlanan tescil işlemleri sonucunda, proje alanına ait tapular resmi olarak Belediye'ye teslim edildi. Bu gelişme, projenin ilerlemesi için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Hüyüklü beldesinde eksik imalatların tamamlanması çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte projenin daha da ilerleyeceği ve bölgeye önemli katkılarda bulunacağı bekleniyor.

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü, Isparta Yalvaç AT ve TİGH Projesi'nde elde edilen bu başarıların, bölge ve ülke genelinde su kaynaklarının etkin yönetimi ve tarım alanlarının geliştirilmesi gibi stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir adım olduğunu vurguluyor.