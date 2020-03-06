EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA “ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YA GELİŞİ” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİEğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 05.03.2020 tarihinde Şehit Komiser Osman DEMİR Konferans Salonunda “Atatürk’ün Isparta’ya Gelişi” konulu bir konferans düzenlendi.Eğirdir Meslek Yüksekokulu Türk Dili Öğretim Görevlisi Önder SAATÇİ’ nin sunduğu konferansta, Atatürk’ün Milli Mücadele’deki öncü rolü ve yurt gezilerinde halkıyla bütünleşmesi ayrıca Isparta’nın ve Eğirdir’in Milli Mücadele’ye katkıları anlatıldı.Konferansta Atatürk’ün yurt gezileriyle ilgili fotoğraflar ve konuyla ilgili bir belgesel de sergilendi. Konferansın sonunda Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Çetin MEYDAN tarafından Öğr.Gör. Önder SAATÇİ’ye teşekkür edilerek, teşekkür belgesi takdim edildi.