Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız ve n11.com işbirliği ile “E-Ticaret ve E-Dönüşüm” eğitimi düzenlendi.

Dijital dünyanın önde gelen e-ticaret platformları arasında yer alan n11.com, Isparta’da ITSO'nun ev sahipliğinde; ITSO Üyelerine ve n11.com iş ortaklarına yönelik “E-Ticaret ve E-Dönüşüm” eğitimi verildi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız ve n11.com işbirliği ile gerçekleştirilen eğitime; Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa TUTAR, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir, n11.com Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Dereli, Akdeniz Bölge Satış Uzmanı İlyas Koparanoğlu, İş Ortakları Eğitmeni Aykut Baskın, İş Ortakları Eğitmeni Bilal Demirdöğen, Otomotiv Kategori Yöneticisi Can Uçar ve çok sayıda katılımcı katıldı.2012 yılında kurulan, elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden otomotive kadar birçok farklı ihtiyaca ve zevke hitap eden ve milyonlarca farklı ürünü kullanıcılarıyla buluşturan e-ticaret platformu n11.com Isparta’da ITSO ev sahipliğinde ITSO Üyelerine ve n11.com iş ortaklarına “E-Ticaret ve E-Dönüşüm” önemi ile açık pazar iş modelinin sunduğu fırsatlar anlatıldı.ISTO