Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve bayram ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı.

Bayram Tatili Uzatıldı

Erdoğan, kamu çalışanlarına müjde vererek Perşembe ve Cuma günlerinin de bayram tatiline eklenmesiyle, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Bu karar, kamu çalışanları ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emeklilere Bayram İkramiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi takvimini de açıkladı. Emeklilere yılda iki kez verilen 3 bin TL’lik bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesinde 10 – 14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti. Bu açıklama, emekliler için bayram öncesi önemli bir destek olarak değerlendirildi.

İstihdam ve Asgari Ücrette Rekor Artış

Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasına yönelik alınan tedbirler ve faaliyetler sonucunda Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını belirtti. Verilerle desteklediği açıklamasında şu noktalar dikkat çekti:

İstihdam Sayısı : 32,6 milyon kişiye yükseldi.

: 32,6 milyon kişiye yükseldi. İstihdam Oranı : %49,5’e ulaştı.

: %49,5’e ulaştı. İş Gücüne Katılım Oranı : %54,2’ye yükseldi.

: %54,2’ye yükseldi. Asgari Ücret Artışı : 2023 Ocak ayından bu yana %100 oranında arttı.

: 2023 Ocak ayından bu yana %100 oranında arttı. En Düşük Emekli Aylığı : Ocak 2023’e kıyasla %82 artış gösterdi.

: Ocak 2023’e kıyasla %82 artış gösterdi. İşsizlik Oranı: Son 10 yılın en düşük seviyesine indirildi.

Ekonomik Tedbirler ve Başarılar

Erdoğan, ekonomik tedbirler sayesinde iş gücü piyasasında önemli iyileşmeler kaydedildiğini ve rekor istihdam rakamlarına ulaşıldığını vurguladı. Asgari ücrette yapılan %100’lük artışın yanı sıra, emekli aylıklarında %82 oranında artış sağlanması, ekonomik iyileşmenin göstergesi olarak sunuldu. İşsizlik oranlarının da son 10 yılın en düşük seviyesine inmesi, alınan ekonomik tedbirlerin etkinliğini kanıtladı.

Bu açıklamalar, hem ekonomik göstergeler hem de sosyal yardımlar açısından vatandaşlara önemli müjdeler sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu bu gelişmeler, ekonomik ve sosyal alanlarda pozitif etkiler yaratmayı hedefliyor.







