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Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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  • Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
  • Vali Vekili Özgödek, Öğrencilerin Bayramını Kutladı ve Spor Salonu Talebine Olumlu Yaklaşıldı
  • Işıkkent Spor Salonu'nda Düzenlenen Kutlama Programı, Öğrencilerin Gösterileriyle Renklendi
  • Protokol Üyeleri, Programı Hazırlayan Öğretmenleri Tebrik Etti

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve öğrencilerin Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaretiyle başladı. Ziyaret sırasında Vali Vekili Özgödek, makamını Öğretmenler İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ecrin Elif Çetin'e devretti. Çocuk Vali Çetin, tüm çocukların bayramını kutladı ve okuluna spor salonu yapılması talebinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, talebi olumlu karşıladı ve gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Vali Vekili Özgödek, konuklarıyla bir süre sohbet ettikten sonra çocukların çifte bayramını kutladı ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Kutlamalar daha sonra Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti. Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı kutlama programında, Hızırbey Ortaokulu'nun halk oyunu gösterisiyle başlandı.
Programda, Nazmi Toker Ortaokulu, Kadir Boylu Ortaokulu, Gülcü İlkokulu, Öğretmenler İlkokulu, Özel Doğa Koleji ve Özel Düşünür Koleji öğrencileri birbirinden güzel halk oyunu ve dans gösterileriyle şarkı ve türkülerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.
Kutlamaların sonunda sahaya inen Vali Vekili Özgödek ve protokol üyeleri, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik ettiler.
 
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