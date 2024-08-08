500 TL'lik Banknotlar mı Geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan Açıklama

Ankara – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımında 500 TL'lik banknotların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyon tahminleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verirken, kamuoyunda merakla beklenen 500 TL'lik banknotlar hakkındaki soruları da yanıtladı.

Karahan, Haziran ayında yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, 500 TL'lik banknotların tedavüle girip girmeyeceğiyle ilgili olarak, “Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, şu anda bunun üzerine söyleyeceğim başka bir şey yok" dedi.

Daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Karahan, 500 TL'lik banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucunda belirlendiğini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve bir karar alındığında şeffaflık çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmişti.

Şu an için 500 TL'lik banknotların tedavüle girmesiyle ilgili nihai bir kararın açıklanmadığı görülüyor. Merkez Bankası'nın bu konuda yapacağı yeni açıklamalar merakla bekleniyor.









