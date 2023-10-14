Isparta ve Burdur'un Girişimleri, Uçak Seferlerine Yeni Düzenleme Getirdi







Isparta ve Burdur'un Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin artırılması için yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet ile yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, haftada 5 gün uçuş hizmetinin başlatılacağı duyuruldu. Buna göre Isparta'dan sabah kalkış saati 05.00 olarak belirlenirken, gece dönüş saati de 24.00 olarak düzenlendi.Isparta ve Burdur'un buluşma noktası olan Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin haftada 5 güne çıkarılması, bölgedeki iş dünyası, turizm sektörü ve vatandaşlar için büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik başta olmak üzere Isparta ve Burdur'daki yetkililerin yoğun çabaları sayesinde bu önemli adım atıldı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, "Isparta ve Burdur olarak yaptığımız girişimlerimiz karşılık buldu. Uçak seferlerinin talebimize yönelik düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.