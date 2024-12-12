2025'te 45 Gün Tatil Planı
2025 yılı resmi tatiller takvimi açıklandı. Akıllıca planlanan izin günleri ile 45 güne kadar tatil yapmak mümkün. İşte detaylı tatil fırsatları:
Ramazan Bayramı (9 Gün)
- Tarihler: 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı
- İzin Planı: 28 Mart Cuma günü izin alınarak 5 günlük tatil yapılabilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de izin alınırsa 9 güne uzatılabilir.
23 Nisan (5 Gün)
- Tarih: 23 Nisan Çarşamba
- İzin Planı: Hafta başında veya sonunda alınacak 2 günlük izinle 5 günlük tatil mümkün.
1 Mayıs (4 Gün)
- Tarih: 1 Mayıs Perşembe
- İzin Planı: 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilebilir.
19 Mayıs (3 Gün)
- Tarih: 19 Mayıs Pazartesi
- İzin Planı: Hafta sonu ile birleşerek toplam 3 gün tatil yapılabilir.
Kurban Bayramı (10 Gün)
- Tarihler: 5 Haziran Perşembe (Arife) – 9 Haziran Pazartesi
- İzin Planı: 2, 3, 4 Haziran'da 3,5 gün izin alınarak tatil 10 güne çıkarılabilir.
15 Temmuz (4 Gün)
- Tarih: 15 Temmuz Salı
- İzin Planı: 14 Temmuz Pazartesi izin alınarak toplam 4 gün tatil fırsatı.
30 Ağustos (Hafta Sonu)
- Tarih: 30 Ağustos Cumartesi
- Plan: Hafta sonu keyfi için ideal bir tarih.
29 Ekim (5 Gün)
- Tarih: 29 Ekim Çarşamba
- İzin Planı: Hafta başında 1,5 gün veya hafta sonunda 2 gün izin alınarak toplamda 5 gün tatil yapılabilir.
Tatilinizi Akıllıca Planlayın
Yıllık izin günlerinizi dikkatlice kullanarak 2025 yılı için uzun tatiller yapabilirsiniz. Şimdiden plan yapmaya başlayın ve yıl boyunca dinlenme fırsatını kaçırmayın!