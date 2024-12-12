2025'te 45 Gün Tatil Planı

2025 yılı resmi tatiller takvimi açıklandı. Akıllıca planlanan izin günleri ile 45 güne kadar tatil yapmak mümkün. İşte detaylı tatil fırsatları:

Ramazan Bayramı (9 Gün)

Tarihler: 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı

30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı İzin Planı: 28 Mart Cuma günü izin alınarak 5 günlük tatil yapılabilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de izin alınırsa 9 güne uzatılabilir.

23 Nisan (5 Gün)

Tarih: 23 Nisan Çarşamba

23 Nisan Çarşamba İzin Planı: Hafta başında veya sonunda alınacak 2 günlük izinle 5 günlük tatil mümkün.

1 Mayıs (4 Gün)

Tarih: 1 Mayıs Perşembe

1 Mayıs Perşembe İzin Planı: 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilebilir.

19 Mayıs (3 Gün)

Tarih: 19 Mayıs Pazartesi

19 Mayıs Pazartesi İzin Planı: Hafta sonu ile birleşerek toplam 3 gün tatil yapılabilir.

Kurban Bayramı (10 Gün)

Tarihler: 5 Haziran Perşembe (Arife) – 9 Haziran Pazartesi

5 Haziran Perşembe (Arife) – 9 Haziran Pazartesi İzin Planı: 2, 3, 4 Haziran'da 3,5 gün izin alınarak tatil 10 güne çıkarılabilir.

15 Temmuz (4 Gün)

Tarih: 15 Temmuz Salı

15 Temmuz Salı İzin Planı: 14 Temmuz Pazartesi izin alınarak toplam 4 gün tatil fırsatı.

30 Ağustos (Hafta Sonu)

Tarih: 30 Ağustos Cumartesi

30 Ağustos Cumartesi Plan: Hafta sonu keyfi için ideal bir tarih.

29 Ekim (5 Gün)

Tarih: 29 Ekim Çarşamba

29 Ekim Çarşamba İzin Planı: Hafta başında 1,5 gün veya hafta sonunda 2 gün izin alınarak toplamda 5 gün tatil yapılabilir.

Tatilinizi Akıllıca Planlayın

Yıllık izin günlerinizi dikkatlice kullanarak 2025 yılı için uzun tatiller yapabilirsiniz. Şimdiden plan yapmaya başlayın ve yıl boyunca dinlenme fırsatını kaçırmayın!