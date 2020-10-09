Aksu Yayla Çileği Yetiştiriciliği Yaygınlaşıyor

Isparta Aksu İlçesinde çilek yetiştiriciliği yaklaşık 6 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüzün yapmış olduğu eğitim ve saha çalışmaları sonucunda başlamış ve ilçede çilek önemli bir tarım ürünü haline gelmiştir. Müdürlüğümüz tarafından, Aksu İlçesi ve köylerinde uygulanmak üzere hazırlanan proje kapsamında, 2016 yılında 20 dekarlık alanda İl Özel İdaresinin fidan desteğiyle çilek üretimine başlanmıştır.Aksu İlçemizin coğrafi ve iklim yapısının çilek yetiştiriciliğine uygun olması ve yetiştiriciliği yapılan ALBİON çeşidinin bölgeye uyum sağlaması, kalite, koku, aroma, raf ömrü ve veriminin yüksek olması sebebiyle çiftçilerden ilgi görmüştür.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun talimatları doğrultusunda, İl Müdürlüğü olarak küçük ölçekli tarım arazilerinin değerlendirilmesi, birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi ve kırsal alanda istihdam sağlanması amacı ile pazar sorunu olmayan çilek üretiminin yaygınlaştırılması için 2020 yılında Müdürlüğümüzce hazırlanan Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile İl Özel İdaresi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 61 dekar alana dikimi yapılması için çilek fidesi desteği sağlanmıştır.İl Müdürlüğümüz teknik personelince her hafta yapılan saha ve eğitim çalışmalarının sonucunda; Aksu İlçesi Yılanlı Köyünde 10 dekar alanda ve Merkez Yakaören Köyünde 5 dekar alanda örtü altı çilek üretimi yapılarak, 15 Mayıs’ta başlayan üretim yaklaşık 1 ay öne çekilmiş ve hasat dönemi Kasım ayına kadar uzatılmıştır.Gelinen süreçte Aksu İlçesinde çilek üretim alanı 200 dekara ulaşmış ve tüketici tarafından pazarlarda ve manavlarda ısrarla aranılan çilek çeşidi olarak “Aksu Yayla Çileği” bir marka haline gelmiştir.