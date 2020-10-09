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Hızla yükseldi altın kritik sınırı aştı...

Hızla yükseldi altın kritik sınırı aştı...
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Hızla Yükseldi Ve Altın Fiyatları Kritik Sınırı Geçti! ABD'den Gelen Haber Altına Yaradı

ABD'de yeni bir korona virüs yardım paketi için umutların canlanması, Pelosi ile Munchin arasındaki görüşmelerin devam etmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Uzun süredir 1900 doların altında işlem gören ons altın bugün yönünü yukarı çevirdi ve 1907 dolara çıktı. Uzmanlar ons altının 1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabileceğini söylüyor.
 
İç piyasada gram altın 487 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,186 liradan, ons altın ise 1907 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....

ONS ALTIN 1900 DOLAR SEVİYESİNİ GEÇTİ
Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in telefon görüşmesi piyasaları ek teşvik  paketi  konusunda umutlandırırken, artan risk iştahı ile birlikte satış  baskılarına maruz kalan dolar endeksi 93,70 seviyesi üzerinden 93,40  seviyesine doğru düşüşe geçti. Güvenli limanlara yönelik talebin  azalmasına rağmen dolardaki gerilemeden destek bulan ve yeniden 1900  seviyesi üzerine ulaşan ons altın, bugün Asya seansında 1912  seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1911  seviyesinden işlem görüyor.

Aşağıdaki grafik üzerinden de  görülebileceği gibi ons  altın kısa vadeli bir düşüş trendi bünyesinde  hareket ediyor ve bu sabah saatleri itibarıyla söz konusu trendin  sınırında (trend çizgisi üzerinde) hareket ediyor. Bu çerçevede, trend  çizgisine denk gelen 1910 seviyesini yakından izleyeceğiz. Ons altının  1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü  kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana  çıkmasını sağlayabilir.

Bu direnç seviyesinin aşılması  durumunda ise önümüzdeki dönemde 1950 seviyesinin hedef haline  gelebileceği görüşündeyiz. Ancak, 1910 direncinin aşılamaması ve ons  altının düşüş trendini yukarı yönlü kırma girişiminde başarısız olması  durumunda ise  yeniden 1900 seviyesi altına bir gerileme hareketi  görmeyiz bekleriz. Altındaki aşağı yönlü hareketlerde ise 20 haftalık  ve aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1850  seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bugün  yurt dışında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

PİYASALARA NEFES ALDIRDI
Gedik Forex tarafından  yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Piyasalardaki dinamikler sürekli değişiyor. Bu hafta, Trump'ın teşvik paketini durdurma talimatının ardından bugün Trump'ın daha detaylı bir paket istediğine dair açıklamalar bulunuyor. Bu haberin etkisi piyasalara nefes aldırmış durumda.

Ons altın ise yeniden 1900$ seviyesinin üzerinde, 1893$ seviyesinden aldığı destekle bu hareketini gerçekleştiriyor. Sağlık durumu hakkında olumsuz bir durum bulunmuyor. Hafta sonu mitingler yapacağı söyleniyor. 15 Ekim günü de Biden ile münazarası bekleniyor
 
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.
Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 800'E YAKLAŞTI
Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.581,80
SATIŞ: 1.597,10
 
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.078,44
SATIŞ: 3.139,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.186,00
SATIŞ: 3.234,00
 
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