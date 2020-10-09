45 YILDIR GELENDOST'DA KUTLANIYOR

Gelendost Belediye Başkanı Sezgin, 45 yıldır Miryokefalon Zaferi kutlamaları yaptıklarına dair emsal niteliğindeki ''1975 '' 45 yıl önce gönderilen telgrafları paylaştı ve açıklama yaptı.

''Bazı iller tarafından Miryokefalon Zaferi'ne sonradan sahip çıktığımız ve rant peşinde olduğumuz ileri sürülmektedir.İşte 1975 yılına ait devlet erkanı tarafından Gelendost kutlama komitesine gönderilen bazı telgraflarNecmettin Erbakan ( Devlet Bakanı , Başbakan Yrd. )Korkut Özal ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı )İsmail Müftüoğlu ( Adalet Bakanı )Şükrü Okay ( Ordu Komutanı )Selahattin Tonguç ( Antalya Belediye Başkanı )Semih Sungur ( Genel Kurmay Başkanı )Gıyaseddin Karaca ( Devlet Bakanı )Ali Fethi Eset ( 3. Ordu Komutanı )Miryokefalon Zaferi'ne sonradan sahip çıkan ve rant peşinde olan kim şimdi 45 yıldır kutlama yapan Gelendost mu yoksa 15 yıldır kutlama programları yapanlar mı....''Gelendost Belediye BaşkanıMehmet Sezgin