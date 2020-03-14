Emniyet'ten 'Virüs taraması yapıyoruz' diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü koronavirüs salgının bahane ederek evlerden hırsızlık yapıldığı yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu konuda halkı hassas olmaya davet eden Emniyet böyle bir durumla karşılaşıldığında 112 - 155 - 156 numaralarının aranmasını istedi.Son Dakika Haberi; Emniyet COVID-19 salgınını (Coronavirüs) bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahısların olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alıyordu.Bununla ilgili harekete gene Emniyet vatandaşları uyardı: Koronavirüs risk taraması ALO 184'ün sizi araması sonrası geçekleşmektedir.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Corona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada da, "Virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir." denildi