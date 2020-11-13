AKDENİZ MUHTARLAR FEDERASYONU BAŞKANI

MAHMUT GÜLCÜ BAŞKAN VELİ GÖK’Ü ZİYARET ETTİ.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti.Yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan mahalle muhtarlarının sorunları ile ilgili Başkan Veli GÖK’ten bilgiler alan Başkan Gülcü ve Başkan Büyükleblebi muhtarların talepleri ve çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundular.Eğirdir’de merkez ve köy ayrımı yapmadan tüm muhtarlarla iyi ilişkiler ve güzel çalışmalar içerisinde olan Başkan Veli GÖK’ü tebrik eden Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut GÜLCÜ, Eğirdir’li muhtarları da en kısa zamanda Isparta Derneği çatısı altında görmek istediklerini, birlik ve beraberlikten güç doğacağını ifade etti.Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü’nün ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden Başkan GÖK’e heyet plaket takdiminde bulundu.Başkan GÜLCÜ ve Başkan BÜYÜKLEBLEBİ imzası taşıyan plakette ‘Göller yöresi Isparta’nın güzel ilçesi Eğirdir’de muhtarlarımız ile kurduğunuz samimi diyalog, yakın ilgi ve desteklerinizden ötürü şükranlarımızı sunarız.’ denildi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)