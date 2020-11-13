Konu : Demonstrasyonu Kurulan Yerfıstığının Hasadı Yapıldı

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Demonstrasyonu Kurulan Yerfıstığının Hasadı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerce geliştirilen çeşitlerin çiftçilerimize ulaştırılması, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyonu yapılan yerfıstığının hasadı yapıldı.

İlimiz Sütçüler İlçesi Çandır Köyünde, üreticilerimizin yerli tohum kullanımı artırmak ve yerli çeşitlerin üretimini yaygınlaştırmak için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) koordinatörlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nün ortaklığında "Kurumlar Arası İş Birliği Yayım Projeleri" kapsamında yürütülen çalışmada, BATEM tarafından geliştirilen ve tescil ettirilen BATEM 5025 ve Florispan yerfıstığı çeşidinin çiftçilere tanıtılması için kurulan demonstrasyonun hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli personellerce, arazi kontrol çalışmalarında üreticilerimizin karşılaştıkları sorunları yerinde tespit ederek, yetiştiricilik bilgisi, hastalık ve zararlı yönetimi konularında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personeller her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de çiftçimizin yanında olmaya devam etmektedir.

Uğur TURGUT İl Müdürü V.



