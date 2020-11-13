Köy Yatırımları Aralıksız Devam Ediyor

Şehirde ne varsa köyde de olsun anlayışıyla köylerimize yapılan yatırımlar aralıksız devam ediyor. Isparta Valiliği koordinesinde İlçe Kaymakamlıklarımız ve İl Özel İdaremiz sıcak asfalttan, çocuk parklarına, su deposu güneş panellerinden kamelyalara, parke taşından otobüs duraklarına kadar bir çok alanda köylerimizin ihtiyaçlarını gideriyor.Son olarak Keçiborlu Kaymakamlığımız tarafından Gülköy, Saracık, ve Yeşilyurt köylerine toplam 5 Bin 625 metrekare kilit parke taşı ve 2 Bin 500 metre bordür taşı döşenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu çalışmaların tamamlandığı Saracık köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sunulan hizmetler dolayısıyla teşekkür ettikleri Kaymakam Aksu, hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.