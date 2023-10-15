Okullarda Yapılan Değişikliklerle Öğrencilere Rahatlatıcı Kararlar

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak öğrencilere yönelik bazı önemli kararları duyurdu.

Teneffüs Süreleri Artırılıyor : Öğrencilerin beslenmelerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla okullarda teneffüs sürelerinden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.

: Öğrencilerin beslenmelerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla okullarda teneffüs sürelerinden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Ana Sınıfları İlkokullarda Olacak : Okul öncesi çocukların, yaş ve gelişim seviyelerine uygun eğitim alabilmeleri için ana sınıflarının artık sadece ilkokullarda açılmasına izin verilecek. Ortaokul, lise ve benzeri kurumlarda ana sınıfı açma uygulaması sona erecek.

: Okul öncesi çocukların, yaş ve gelişim seviyelerine uygun eğitim alabilmeleri için ana sınıflarının artık sadece ilkokullarda açılmasına izin verilecek. Ortaokul, lise ve benzeri kurumlarda ana sınıfı açma uygulaması sona erecek. Eğitim Kaynakları Dijital Olarak Kaydedilecek : Okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) hükümleri yönetmelikte yer alacak.

: Okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) hükümleri yönetmelikte yer alacak. Öğretmenlerin Durumları Dikkate Alınacak : Öğretmenlerin haftalık ders programları hazırlanırken engelli öğretmenler, engelli yakınlarını bakmakla yükümlü olan öğretmenler ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınacak.

: Öğretmenlerin haftalık ders programları hazırlanırken engelli öğretmenler, engelli yakınlarını bakmakla yükümlü olan öğretmenler ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınacak. Nakil İşlemleri Kolaylaştırılıyor : 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının denge içinde olabilmesi için işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Nakil konusunda sadece anne ve babası çalışan çocuklara değil, yetim ve öksüz çocuklar ile ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de kolaylık sağlanacak.

: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının denge içinde olabilmesi için işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Nakil konusunda sadece anne ve babası çalışan çocuklara değil, yetim ve öksüz çocuklar ile ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de kolaylık sağlanacak. Okula Devamsızlık Bildirimleri : Okula gelmeyen, özürsüz olarak derslere girmeyen öğrencilerin durumu velilere 5. gün, 10. gün ve 15. gün bildirilecek. Ayrıca, tedaviye ihtiyacı olan öğrenciler için 30. gün bildirim sağlanacak.

: Okula gelmeyen, özürsüz olarak derslere girmeyen öğrencilerin durumu velilere 5. gün, 10. gün ve 15. gün bildirilecek. Ayrıca, tedaviye ihtiyacı olan öğrenciler için 30. gün bildirim sağlanacak. Mevsimlik Tarım İşçileri ve Göçer Ailelere Sorumluluk : Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere, çocuklarının okula kayıtlı olduğu yerleri bildirmeleri ve okula kayıtlarını sürdürmeleri için sorumluluk verilecek.

: Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere, çocuklarının okula kayıtlı olduğu yerleri bildirmeleri ve okula kayıtlarını sürdürmeleri için sorumluluk verilecek. Sınıf Geçme Puanları Yükseltildi : İlkokulda sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70, diğer dersler için 50 olarak belirlendi. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler de bu puanlar göz önüne alınarak güncellendi.

: İlkokulda sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70, diğer dersler için 50 olarak belirlendi. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler de bu puanlar göz önüne alınarak güncellendi. Bilişim Araçlarının Kullanımına Tedbirler : Okullarda cep telefonu, kamera ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla tedbirler alınacak.

: Okullarda cep telefonu, kamera ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla tedbirler alınacak. Günlük Sınıf Sorumlusu Uygulaması : Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması başlatılacak.

: Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek için "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması başlatılacak. Yatılı Bölge Okullarında Nöbet Kaldırılıyor: Yatılı bölge okullarında öğrencilerin tuttuğu yatakhane nöbeti kaldırılacak.

Bu düzenlemeler öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini ve okula devam edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yöndeki çabaları devam edecek.