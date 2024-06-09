Mesleki Eğitim Şenliği’nin 3.’sü Isparta’da Gerçekleştirildi

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Programı ve Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen Mesleki Eğitim Şenliği’nin 3.’sü, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenin açılışına Vali Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, mesleki eğitimi ülkenin geleceği olarak nitelendirerek, "Hedefimiz ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir." dedi.

Şenlikte, il genelindeki 30 mesleki eğitim kurumunun 39 bölümünden yararlanan öğrenciler, kurdukları stantlarda hünerlerini, bilgilerini ve projelerini sergilediler. Stantları ziyaret eden Vali Baruş’un tansiyonunu ölçen öğrenciler, yaptıkları lezzetli yemekleri tattırdılar, geliştirdikleri teknolojik ürünler hakkında bilgi verdiler ve eğitim gördükleri bölümlerle ilgili detaylı bilgiler sundular.

Toplam 374 idareci, öğretmen ve öğrencinin görev aldığı Mesleki Eğitim Şenliği, 1600’den fazla öğrenci tarafından ziyaret edildi.









