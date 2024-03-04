Zorlu Mesleklerde Çalışanlara Erken Emeklilik Fırsatı: SGK Yeni Listeyi Duyurdu!

Yıpranma Payı Sistemi Güncellendi, Gazetecilerden Maden İşçilerine, Birçok Meslek Grubu Erken Emeklilik İmkanından Yararlanabilecek



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zorlu çalışma şartları altında bulunan meslek gruplarına erken emeklilik fırsatı sunan yıpranma payı sistemini güncelledi. Yeni listede, asit üretimi, madencilik, gazetecilik, emniyet ve MİT mensupluğu, radyoaktif maddelerle çalışma, demir-çelik fabrikaları, kurşun ve arsenik işleri, cam fabrikaları ve çimento fabrikaları gibi birçok meslek dalı yer alıyor.

Yıpranma payı oranları, çalışılan meslek ve geçirilen süreye bağlı olarak belirleniyor. Örneğin, yer altı maden işçileri için yıpranma payı oranı %40 olarak belirlenmiş durumda. Bu, bir maden işçisinin 1 yıl çalışmasının 1.4 yıl olarak değerlendirildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, 25 yıl çalışan bir maden işçisi, yıpranma payı sayesinde 35 yıl gibi kabul edilerek 5 yıl daha erken emekli olabiliyor.

Bu güncelleme ile birlikte, daha fazla meslek grubu yıpranma payı hakkından faydalanabilecek. Gazetecilerden fabrika işçilerine kadar geniş bir yelpazede yer alan meslek grupları, zorlu çalışma koşulları nedeniyle erken emeklilik imkanından yararlanabilecek. SGK'nın bu adımı, zorlu mesleklerde çalışanların emeklilik süreçlerindeki kolaylığı sağlamak adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.