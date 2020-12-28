Son dakika... Asgari Ücret açıklandı

Son dakika... Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı sonuçlandı ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirdi ve asgari ücret belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı,

Normalleşme Desteği'ni başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık.

"Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma işlemini başlattık."

"Temel hedefimiz işçi ve işvereni birlikte korumak"

Bakanlık olarak görevimiz işçi ve işveren arasındaki hakem rolünü üstlenmektir.



2021 YILI ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2021 YILI ASGARİ ÜCRET BRÜT 3577 TL olurken NET ASGARİ ÜCRET 2.825 TL OLDU



ASGARİ ÜCRET 500 TL ZAMLANDI



Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir."



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."





