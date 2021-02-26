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Burdur ve Isparta'da Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi

Burdur ve Isparta'da Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Burdur ve Isparta'da Memur-Sen üyeleri, 28 Şubat sürecinde mağduriyetleri giderilmeyen kişilerin haklarının iade edilmesini talep etti.
Memur-Sen Burdur Şubesi'nde toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün 28 Şubat darbesinde gasbedildiğini dile getirdi.
Ozan, milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişiyi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan ettiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Binlerce kişi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. Bin yıl sürecek iddiasına karşı millet, 7 yılda darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21'i müebbet hapisle cezalandırıldı. Tedricen de olsa, vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı."
- Isparta
Memur-Sen Isparta Şubesi'nde ise açıklama yapan Memur-Sen Isparta Kadın Kolları Başkanı Semra Çöl de hala mağduriyeti sürenlerin bulunduğunu, geçmişteki kayıpların telafi edilmediğini aktardı.
Çöl, 28 Şubat mağdurlarının zararlarını tazmin etme iradesinin adaletin, aklın, inancın ve ahlakın gereği olduğuna dikkati çekerek, "Doğru olan; adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil, adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek; mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur." diye konuştu.
 
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