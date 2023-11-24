MİLYONLARCA KADINA GÜZEL HABER: 3 YENİ SİSTEM GELİYOR

Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmalarını engellemek amacıyla esnek ve uzaktan çalışma, hibrit çalışma modelleri ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, TÜİK verilerine göre 2005'te 4 milyon 773 bin olan kadın istihdamının 2 katına çıkarak yaklaşık 11 milyona ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca, kadın siyasetçilerin maruz kaldığı mobbinge karşı adımlar atıldığını ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Göktaş, 12'nci Kalkınma Planı'nda kadınlara yönelik belirlenen hedeflere odaklanarak, kadınların tüm imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarını, şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamalarını, temsil ve katılımlarının artırılmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, kadınların iş ve aile dengesini sağlamak amacıyla esnek çalışma modelleri ve mahalle tipi kreşler gibi projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, iki ülke arasında kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında iş birliği artırılacak.