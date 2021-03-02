Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı

Son dakika haberi... Gıda fiyatlarında fahiş fiyat yükselişi devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 25 ile patateste, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29,31 ile sivri biberde olduğunu bildirdi.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA DEĞİŞİM

FİYAT ARTIŞLARINDA GİRDİ MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.Bayraktar, markette kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve maydanoz fiyatlarında değişim meydana gelmediğine işaret ederek,ifadesini kullandı.Markette en fazla fiyat artışının görüldüğü sivri biberi yüzde 19,92 ile ıspanak ve yüzde 15,28 ile portakalın takip ettiğini belirten Bayraktar," bilgisini paylaştı.Öte yandan şubatta üreticide lahana, marul, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında değişim meydana gelmediği bilgisini veren Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 25 ile patates olduğunu kaydetti.Bayraktar, patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 21,59 ile kabak, yüzde 20 ile kuru soğan, yüzde 13,01 ile patlıcan, yüzde 9,52 ile yumurta, yüzde 9,07 ile salatalığın izlediğini belirtti.Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 23,6 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 19,63 ile havuç, yüzde 16,28 ile portakal, yüzde 11,7 ile mandalina, yüzde 9,52 ile kuru kayısı, yüzde 9,21 ile limon, yüzde 7,69 ile ıspanak, yüzde 4,94 ile dana etinin takip ettiğini bildirdi.Fiyat artışlarında girdi maliyetlerinin de etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, başta gübre olmak üzere elektrik, tarımsal ilaç fiyatları ve sulama ücretlerinin son bir yılda oldukça arttığını belirtti.Bayraktar, patates ve soğanın depolarda alıcı beklediğine işaret ederek, bu ürünlerin acilen pazarlanması gerektiğini vurguladı.Üretim planlaması konusunda iş birliğine hazır olduklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Türkiye'deki ekonomik örgütlerin görev tanımları değişmeli, idari ve mali yönden güçlendirilerek özellikle hasat dönemlerinde ekonomik faaliyette bulunmaları ve piyasada alım yapmaları sağlanmalıdır. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekmektedir.Çiftçimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen ve yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır."