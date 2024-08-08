Yargıtay'dan Yeni Karar: Araçlara El Konulacak

Balıkesir – Yargıtay 11. Ceza Dairesi, araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürmeye çalışan bir sanıkla ilgili kritik bir karara imza attı. Balıkesir'de, hurdacılıkla uğraşan bir kişi, 10 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirip trafiğe kazandırmaya çalıştığı gerekçesiyle yargılandı. Sanık, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve araçlara el konulmasına karar verildi.

Balıkesir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden sanığın davası, Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak, suç vasfının doğru tespit edildiğini ve yaptırımların yerinde olduğunu belirtti. Mahkeme kararı, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.