Çağımızın en kaotik dönemlerinden biri olan pandemi sürecinde daralan insani, kültürel, sanatsal iletişimlerin eksikliğini yaşadığımız bu dönemlerde, sanatın ve kültürel mirasımızın zenginleştirici, tanıtıcı iyileştirici gücü ile öğrencilerimizin sorunlarına çözüm amaçlı hazırlanan bu Proje ile, öğrencilerimizin, geçmişten günümüze farklı pencerelerden bakarak, empati kurmaları, günümüzle bağlantı oluşturmaları, geleceğe iz bırakabilmeleri hedeflenmiştir.İlimiz Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Naciye YAVUZ ve öğrencileri ile Türk ve Yabancı ortaklı hazırlanan Uluslararası “etwinning projesi ile sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak; Yabancı-Türk öğrencilerinden oluşan karma takımlarla şehrin ayak izlerini takip ederek bölgenin tarihi eserlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel miraslarını araştırarak şehirler ve ülkeler arasında kültürel buluşma sağlanması amaçlanmıştır.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak “Türkiye’nin Gül Bahçesi” olarak tanınan ve binlerce yıllık tarihe sahip, kültürüyle, ekonomisiyle, turistik ve doğal güzellikleriyle ülkemizin ve Göller Bölgesi’nin en gözde illerinden olan İlimizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğümüz ve desteklediğimiz “gökkuşağının 7 renginden takımlar oluşturularak; 7 Antik Kent - 7 Bölge - 7 Tepe - 7 Dünya Harikasından yola çıkılarak hazırlanmıştır.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)