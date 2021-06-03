Hedef Davraz’da Turizmi 12 Aya Yaymak

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden olan Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda kayak merkezinde toplam 500 Bin metrekarelik alanda yapılan lavanta dikimine ek olarak şu anda 20 Bin metrekarelik alanda 4 Bin adet lavanta fidanı dikme işlemi yapılıyor. Merkezde aynı zamanda 15 bin metrekarelik alana da zambak dikimi yapılacak.Kayak merkezindeki bu çalışmalara ek olarak Isparta İl Özel İdaresi ekipleri ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha önceden dikilen lavanta ve çam fidanlarının çapalama işlemlerini yaparak kuruyanların yerine yenilerinin dikiyor.Davraz’da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ömer Seymenoğlu çalışanlara kolaylıklar dileyerek lavanta fidanı dikti. Vali Seymenoğlu ardından merkezde tamamlanan ve devam eden yatırımları da inceleyerek beraberindeki ilgililerden bilgi aldı.Davraz Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar sayesinde 12 ay boyunca hizmet verecek durumda. Mevcut tesislere ek olarak merkeze geçtiğimiz yıllarda kazandırılan 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip günübirlikçi tesisleri, 1250 araçlık otopark, 112 İstasyonu ve yapımı devam eden ek telesiyej sistemi kış turizmi sevenlere hizmet verecek. Merkezdeki futbol sahaları ve 680 seyirci kapasiteli spor salonu yüksek rakımda kamp yapmak isteyen bireysel ve takım sporcularına yıl boyunca hizmet verecek. Yine merkezdeki Türkiye’nin tek bir alanda kurulu en büyük lavanta tarlasının yanı sıra gül ve zambak tarlaları ise yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçilere görsel şölen sunacak.