Atatürk Parkı yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu

Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını baştan aşağıya yenileyerek, 1 Haziran itibariyle vatandaşların hizmetine sundu.Korona virüsü kısıtlamaları dolayısıyla hizmete kapalı kalan Atatürk Parkı bu süreçte yenilendi. Parkın kafe bölümünün su alan ve yıpranan teras kısmı ile iç ve dış mekanlarda tadilat çalışmaları yapıldı. Bu süreçte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yenileme çalışmalarını yakından takip etti.Atatürk Parkının bahçe bölümünde yıllarca açıktan giden elektrik kabloları yer altına alındı. Sulama, içme suyu ve kanalizasyon ile internet altyapı hizmetleri de yer altına alınırken, zemin döşemeleri de değiştirilerek, peyzaj çalışmaları yapıldı.Tüm bu çalışmaların tamamlanması ve normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Atatürk Parkı yeni ve modern yüzüyle 1 Haziran itibariyle 08.00-21.00 saatleri arasında zengin menüsü ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.