İl Trafik Komisyonu kararı gereği Fatih Mahallesi 4508/1 sokak 201. cadde istikametinden başlayarak 101. cadde Aypa Kavşağı istikametindeki yol tek yön olarak belirlendi. Isparta Belediyesi, tek yön olarak karar alınan yol için trafik işaretleme, kaldırım ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.İl Trafik Komisyonu Fatih Mahallesinde eski İtfaiye Müdürlüğü binasının olduğu alandan Aypa Kavşağına giden istikametteki yolun trafiği rahatlatmak ve trafiğin daha hızlı akması amacıyla tek yön olması yönünde karar aldı. Karara göre Aypa Kavşağından gelen araçlar eski İtfaiye Müdürlüğü istikametine gidemezken, onlar içinhemen yan sokağından Adliye istikametine farklı bir güzergah belirlendi. Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tek yön olarak belirlenen yolda trafik işaretleme, düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.Yolun girişlerine alınan kararla ilgili bir duyuru levhası yerleştirilirken, yol hattı boyunca yaya güvenliği için de kaldırım yapılıyor. Kaldırım için renkli begonit taş döşemesi ile aydınlatma çalışmaları sürüyor.