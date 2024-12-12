16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek Mi?

16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşından küçüklerin sosyal medyayı tamamen yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Uraloğlu, çocukların ebeveyn kontrolünde sosyal medyayı kullanabileceklerini vurguladı.

Ebeveyn Kontrolü Ön Planda

Bakan Uraloğlu, Bakanlığının 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımı konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Çocukların sosyal medya ve çevrimiçi oyunların zararlarından korunması için düzenlemeler yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yasak yerine denetim ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Yasal Düzenlemeler Gerekli"

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"16 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medya ve online oyunların zararlarından korunması ve bu tür içeriklerin yayılmasının önlenmesi için yasal düzenlemeler artık zorunlu hale gelmiştir."

Bu açıklamalar, sosyal medya kullanımı ile ilgili herhangi bir yasağın değil, daha çok düzenleme ve kontrol odaklı bir yaklaşımın gündemde olduğunu ortaya koyuyor.