Asgari Ücret Zammıyla Birlikte İşsizlik Maaşı ve Diğer Ödemeler Yenilendi

2025 yılı asgari ücretin %30 zamla 22.104 TL’ye yükselmesi, birçok ödemede de değişikliklere neden oldu. İşsizlik maaşından sigorta primine, BES kesintisinden stajyer maaşına kadar birçok tutar yeniden düzenlendi.

İşte Güncellenen Ödemeler:

En Düşük İşsizlik Maaşı: 7.940,33 TL → 10.332,43 TL

7.940,33 TL → 10.332,43 TL En Yüksek İşsizlik Maaşı: 15.880,66 TL → 20.644,86 TL

15.880,66 TL → 20.644,86 TL Günlük GSS Primi: 600,80 TL → 781,04 TL

600,80 TL → 781,04 TL İsteğe Bağlı En Düşük Sigorta Primi: 6.400,80 TL → 8.321,04 TL

6.400,80 TL → 8.321,04 TL İsteğe Bağlı En Yüksek Sigorta Primi: 48.006,05 TL → 62.407,87 TL

48.006,05 TL → 62.407,87 TL En Düşük Bağkur Primi: 5.950,75 TL → 7.735,98 TL

5.950,75 TL → 7.735,98 TL BES Kesintisi: 600,07 TL → 780,09 TL

600,07 TL → 780,09 TL Ev Hizmetinde Çalışanların Aylık Prim Ödemesi: 6.500,81 TL → 8.451,05 TL

6.500,81 TL → 8.451,05 TL En Düşük Günlük Askerlik, Doğum, Avukatlık Stajı, Doktora Borçlanmaları: 213,23 TL → 277,20 TL

213,23 TL → 277,20 TL En Yüksek Günlük Askerlik ve Doğum, Avukatlık Stajı, Doktora Borçlanmaları: 1.600 TL → 2.080 TL

1.600 TL → 2.080 TL Stajyer Maaşı: 5.100,64 TL → 6.630,83 TL

Dolar Bazında Asgari Ücret:

2024’te 578,7 dolar olan asgari ücret, 2025 yılında 627,95 dolara yükseldi.

Bu düzenlemeler, ekonomik şartlara uyum sağlamak ve çalışanların refahını artırmak amacıyla yapıldı. Yeni rakamların hem işçi hem de işveren tarafında etkileri merakla takip ediliyor.