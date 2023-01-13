Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve

siber suçlarla mücadele eğitimi

İlimizde Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde, Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından berber, kuaför ve güzellik merkezi işleten esnaflara siber suçlar, madde bağımlılığı ve kadına şiddetle mücadele konularında eğitim verildi

Esnaf Odaları Birliği’nde düzenlenen eğitim etkinliğine Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, berber, kuaför ve güzellik merkezi işleten esnaflar katıldı. İlk olarak madde bağımlılığı konusunda bilgi veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Seda Güvenç madde bağımlılığıyla mücadelede gençlerin ve çocukların çok iyi takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Uyuşturucu maddeleri hakkında bilgi veren Güvenç, uyuşturucuyla mücadelede UYUMA adı verilen mobil uygulamanın önemine dikkat çekerek, bu uygulamanın indirilerek mücadeleye ortak olunması gerektiğini kaydetti.

Siber dolandırıcılıkla mücadele konusunda bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Neslihan Mutlu Sayın siber dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. Özellikle banka adı verilerek yapılan aramalarda hesabınıza para iadesi verilecek, krediniz yatırıldı şeklindeki aramalarda dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Sayın, “bu durumda telefonun kapatılıp bankanın kurumsal telefonunun aranarak bilginin doğruluğu teyit edilmelidir” dedi. İnternet alışverişlerinde mobil uygulamada yurtiçi yurtdışı alışveriş seçeneğinin sadece alışveriş sırasında açık tutulması ve sanal kart kullanılması gerektiğini aktaran Sayın, internet sitelerinin güvenirliliği için domain adreslerinin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Aileiçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli Eyüp Arslan da kadına karşı şiddetin önlemesinde KADES uygulamasının öneminden bahsetti.