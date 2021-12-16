15 Aralık 2021 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.comk.tr okuyucuları için derledik.



Mahkemeden emsal karar

WhatsApp üzerinden işe çağrılan personel, çağrının geçerli olmadığını iddia ederek işe dönmedi. Mahkeme ise Yargıtay'ın aldığı emsal karara atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil sayıp, işvereni haklı buldu.



İşte haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. Haritaya göre, haftalık vaka artışında ilk sırada Çanakkale yer aldı.





PKK’ya ağır darbe

PKK’ya bugün büyük darbe vuruldu. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Gara'da 6 PKK/KCK'lı terörist ve Mardin'de mağaraya gizlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi.



AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili, “Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır” derken, ekonomik OHAL iddialarına da, “Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz” yanıtını verdi.





Otomobil stokçularına operasyon

Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Pakistan'dan Türkiye çıkışı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Ankara ile kurdukları ilişkiye dair yaptığı açıklamada, "Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri iş birliğinin sonu yok" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe Beko Avrupa'da seriye bağladı

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv’i 90-79 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.