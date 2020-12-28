Türkiye ve dünyada altın ve gümüşte hareketli günler yaşanırken, 2021'de altın ve gümüş piyasasının nasıl olacağı en çok merak edilen konular arasında. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş konusunda son dakika uyarısı geldi. Memiş, 'Keşke zamanında bende alsaydım' diyeceklerin çoğunlukta olacağını belirtti. İşte detaylar...

Gümüş şu sıralar 6,29 TL'den alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş de yatırımcılar için dikkat çeken önerilerde bulundu. 2021 yılında gümüşte fiyatın yükseleceğini söyleyen Memiş, 'Keşke zamanında bende alsaydım' diyeceklerin çoğunlukta olacağını belirtti.Piyasa uzmanıifadelerini kullandı.Gümüş, 2021’de 40 $ yukarı yönlü kırdığında herkes “ KEŞKE ZAMANINDA BEN DE ALSAYDIM “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım.2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı GÜMÜŞ’tür.altın, gümüşRafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarfettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacam, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın.gümüş ne kadar?Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin. Sizin göreviniz dostunuzu uyarmak, tercih onundur.Hafta sonu kapalı olan piyasalarda en son gram altın fiyatı 458 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem gördü. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.3.024,003.070,001.485,201.498,602.926,342.984,17742,60750,00458,29458,59