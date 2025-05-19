19 Mayıs'a Özel Kampanya: Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava!

Isparta'nın sevilen lezzet duraklarından Ahmet'in Yeri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında tüm ekmek arası ve dürümler, 1 alana 1 bedava fırsatıyla sunulacak.

Lezzet tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen kampanya, yalnızca 19 Mayıs günü geçerli olacak. Ahmet'in Yeri, Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta adresinde hizmet veriyor.

Detaylı bilgi ve sipariş için: 0 246 228 06 00

Lezzeti ikiye katlamak isteyenler, bu fırsatı kaçırmamalı!







