Isparta'da Son Durak Kokoreç Lezzet Yolculuğu Devam Ediyor!

Son Durak Kokoreç’ten Lezzet Yolculuğu Devam Ediyor!

Isparta’nın Fatih Mahallesi 204. Cadde üzerinde, İtfaiye çaprazında hizmet veren Son Durak Kokoreç, kısa sürede lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Özellikle hijyen, güven ve gerçek lezzet anlayışıyla dikkat çeken mekân, kokoreç sevenlerin müdavimi olduğu bir lezzet durağına dönüştü.

Bayan işletmeci olmasının sağladığı güvenle aileler tarafından da gönül rahatlığıyla tercih edilen Son Durak Kokoreç, gerçek kuzu kokoreç lezzetiyle fark yaratıyor. Geleneksel usulde hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşacık kokoreç, Isparta’da adeta damaklarda iz bırakıyor.

Köfte Menü Servisi Başladı!

Lezzet yolculuğuna yepyeni bir adım atan Son Durak Kokoreç, kokoreç tutkunlarının yanı sıra köfte severleri de unutmadı. Mangalda pişen, özenle hazırlanmış köfte menüsü artık serviste! Yanında sunulan 6 çeşit meze ile zenginleştirilen köfte menüsü, müdavimlerden tam not alıyor.

Her gün saat 15:00’ten gece 04:00’e kadar açık olan mekân, geç saatlerde lezzet arayanlar için bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Aile ortamı, güler yüzlü hizmeti ve kaliteli sunumuyla Son Durak Kokoreç, Isparta’da lezzetin adresi olmayı sürdürüyor.

Paket Servis İmkânı ile Lezzet Evinize Geliyor!

Son Durak Kokoreç’in enfes lezzetlerini evinizde de tatmak isterseniz, 0530 683 54 11 numaralı telefondan sipariş verebilirsiniz. Kokoreçten köfteye, mezelerden mangal lezzetlerine kadar her şey, hijyenik ve hızlı şekilde kapınıza kadar ulaşıyor.

Son Durak Kokoreç – Lezzetin Son Durağı!

