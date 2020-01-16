Volkswagen'den 'vosvos'a duygusal veda

Vosvos'un torunları elektrikli otomobiller

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’de “vosvos” adıyla bilinen ikonik modeli Beetle’a duygusal bir video ile veda etti. Üretiminin duracağı ilk kez Eylül 2018’de açıklanan Beetle için bir animasyon hazırlandı.Veda videosu, küçük bir çocuğun babasının yeni aldığı “vosvos” ile başlıyor. Plakasında “70 yıl yazan” vosvos, araba kullanmayı öğrenmesi, aşık olması, evlenmesi, baba olması gibi önemli dönüm noktalarında hep bu çocuğun yanında oluyor.İlk kez 1938’de Almanya’da tanıtılan ve ABD’ye 11 yıl sonra gelen “Beetle” modeli geçen 82 yılda yaklaşık 23 milyon adet üretim rakamına ulaştı.Avrupa’dan Güney Amerika’ya hemen hemen her ailenin anılarında yer eden Beetle, 60’larda “hippi” kültürünün simgesi, yıllar boyunca ise “halkın otomobili” olarak kabul edildi.ABD’de üretimi 30 yıl süren vosvos, 1979’da Amerikan piyasasından çekildi ve üretim, Meksika ve Latin Amerika’da devam etti.1998’de tasarımı değiştirilen “Yeni Beetle”ın müşterileri çoğunlukla kadınlardı. Volkswagen, daha fazla erkek müşteriyi çekmek adına 2012’de ikinci bir tasarım değişikliğine giderek tavanı daha düz, daha köşeli hatlar, daha geniş bagaj ve navigasyon sistemiyle yeni bir model üretti.Bu adımdan sonraki bir yılda ABD satışları beşe katlandı.2025 yılından itibaren elektrikli araç üretimini yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen firma, gelecek yıllarda 20’ye yakın yeni elektrikli model tasarlayacak.