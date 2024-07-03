Oyun Bağımlısı Eşlere Kötü Haber: Yargıtay Noktayı Koydu

Yargıtay, internet bağımlısı eşleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Gebze'de görülen bir boşanma davasında, bir eşin internet bağımlılığı nedeniyle evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermediği gerekçesiyle mahkeme, bu durumu kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Tarafların istinaf başvuruları Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu karar da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce onandı.

Kararın Ayrıntıları

Yargıtay'ın verdiği kararda, "internet bağımlısı eşin evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebidir" denildi. Bu karar, internet ve sosyal medya kullanımının evlilik ilişkilerindeki etkilerini tartışmaya açtı.

Toplumun Görüşleri

Karar sonrası toplumda çeşitli görüşler ortaya çıktı. Bazı kesimler, sosyal medya uygulamalarının ve internet kullanımının sınırlandırılması gerektiğini savunurken, bazıları da teknoloji bağımlılığının boşanma sebebi olmaması gerektiğini vurguluyor.

Sosyal Medya Kullanımı ve Aile Hayatı

Olumsuz Görüşler : Teknoloji bağımlılığının sağlık ve aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını düşünenler, bu tür bağımlılıkların aile içindeki iletişimi ve bağlılığı zayıflattığını savunuyor.

: Teknoloji bağımlılığının sağlık ve aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını düşünenler, bu tür bağımlılıkların aile içindeki iletişimi ve bağlılığı zayıflattığını savunuyor. Ilımlı Görüşler: Moderasyonlu kullanımın mümkün olduğunu belirtenler ise, teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olabileceğini ve aile ilişkilerini olumsuz etkilememesi gerektiğini düşünüyor.

Kararın Etkileri

Bu karar, dijital dünyada geçirilen zamanın aile içi sorumlulukları ve ilişkileri nasıl etkilediği konusundaki farkındalığı artırabilir. Evliliklerde dijital bağımlılık sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunda daha fazla tartışma ve çözüm arayışı olabilir.

Sonuç

Yargıtay'ın kararı, internet ve oyun bağımlılığı konusundaki farkındalığı artırırken, aile içi sorumlulukların ve ilişkilerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu karar, gelecekte benzer davalar için emsal teşkil edebilir ve dijital dünyada dengeyi sağlama konusunda toplumsal bilinçlenmeyi artırabilir.