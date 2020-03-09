ISPARTA BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER..

4. KİTAP FUARI

8-2-2020

FUARDAN

Merhaba saygıdeğer gönül dostlarım. Işık kent mahalleme yakın bir yerde eski belediye başkanımızdan büyük bir fuar alanının yapılacağını ilk ben duymuştum. Çünkü Zekice kültür ve sanat evimi bu bölgede oluşturmak istiyordum. Bir cuma namazında mavi kentteki cami önünde eski başkanımızla sohbet ettiğimizde özel kütüphane kurmak istediğimi belirtmiştim. Kulakları çınlasın o başkanım da bana şimdiki Gök kubbenin bulunduğu yerin boş arsasını göstermişti. Orası bataklık gibiydi.Bana şöyle dedi yıl 2012 : Şu gördüğün araziyi görüyor musun? orası yirmi beş bin metrekare oraya ben büyük bir fuar alanı yapacağım, ayrıca otopark yapacağım demişti. Yıllar sonra bu hayali gerçekleşti. Bende 2014 yılında Zekice kültür ve sanat evim kendi gayretlerimle halkımızın hizmetine açmış oldum. Fuar alanı haneme yaklaşık beş yüz metre uzaklıktadır. Birinci kitap fuarının yazar afişlerinde ismimi ve resmimi aradım göremedim. Fuar açılışında acaba Isparta yazarlarına bir sürpriz yer ayırmışlardır hayaline kapıldım stantları dolaştım maalesef yer yok üzüldüm.Eski başkanımın yanına vararak bizlere yerel yazarlar için bir yer ayırmadınız mı dediğimde.. Aldığım cevap - Siz ünlü yazar mısınız dedi. Büyük bir şok yaşadım. Halbuki eski başkanım Uluslararası programla Zekice kültür ve sanat evimin açılışını yaparak, ziyaret ederek yayımlanmış ve yayımlanacak yüzden fazla eserimle birlikte binlerce adet arşivimle yüzlerce ödülümü görüp program esnasında da tebrik etmişti duygulanmıştım.İkinci kitap fuarında ısrarlar üzerine sadece bir masa ayrıldı. Diğer arkadaşlarıma karşı mahcup olmuştum. O ayrılan masada da bana huzur vermediler.- Başka bir yazar burada imza yapacak sen kaldır kitapları dediler. Maalesef ikinci bir şok daha yaşadım. Basın camiası içinde olduğum için zaman zaman eleştirilerime de devam ettim. Çünkü ciğerim yanıyordu. Sağlığımda bozulmuştu bir yandan da kanserle mücadelem sürdü.Üçüncü kitap fuarından artık çok umutluydum ama bu sefer fuar öncesi şiir programı şokunu yaşadım. Türkiye İlim Edebiyat eserleri,sahipleri Meslek birliğinin Isparta il temsilcisi, Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneğinin kurucusu olduğum halde , bizlerin hiç haberi olmadan seçim yatırımı şiir programı düzenlemişler. Konu da gül şiirleri. Gelen şairlerde benim arkadaşlarım üyelerimiz. Üstelik benim bir kitaplık kendi imkanlarımla yayımladığım Isparta gül şiirleri kitabım olduğu halde bu programa yerel arkadaşlarımla davet edilmiyorum.Yetkilileri uyardığım halde dikkate almadılar. Bende bu haksızlığın sandığa yansıyacağının mesajını vermiştim. Üçüncü kitap fuarı için adeta bana ceza kesildi. Yerel yazarlar standı için iki üç masalık ısrarlarımız sonucu dar bir alan ayrılmıştı. - Mesaj şuydu ya yayın evinde duracaksın, yada süreli olarak yerel yazarlar standında duracaksın. Ben dördüncü şoku yaşamıştım. O yıl için kitap çeşit sayım yirmi bir idi bu yıl için de yirmi dört oldu. 48 yıldır kitap yazan bu Isparta değerine emir baki yapılması uygun mu sizce?. Çok gücüme gitmişti. Ben artık o belediye başkanından umudumu kesmiştim. Yaptığı diğer hizmetlerden dolayıda duacı oluyordum.Seçin yaklaştıkça başkan adayları belli olmuştu. Şükrü başkanım ile de İnternet'ten mesajlaşıyordum. Bize yapılan haksızlıkları dile getirip fikrini almıştım. Basında da yankı yapınca diğer partilerin başkan adayları da sorunlarımıza tercüman olacağını söylediler. Şükrü Başdeğirmen'den aldığım cevap aynen şu oldu kayıtlarımda da duruyor henüz silmedim. Ispartalı şair ve yazarların her bir sorunuyla ilgileneceğini mesajını yazmıştı. Seçimi kazanması için duacı oldum. Allah kabul etsin Fetih suresini bile okudum, çünkü ben verdiği sözleri harfiyen tutacağından çok umutluydum.Seçim oldu başkanım kazandı çok sevindim ama ben ağır ameliyat geçirince hayırlı olsun ziyaretine bile hiç gidemedim. Kendimi biraz toparlayınca Belediye başkan yardımcısı sayın Fahrettin Gözgün'ü ziyaret ettim. bana hasretle sarılışı, değer verişi çok etkiledi. Sorunlarımızı rahatlıkla iletme fırsatı buldum. Allah razı olsun. Belediye başkanım ona ilgilenmesini söylemiş. Dördüncü kitap fuarı için umut ışığı bizlere doğmuştu.İl kültür turizm müdürlüğü de yerel yazarlarımıza haber edebilme konusunda seferber oldu. Bende tanıdığım şair ve yazar arkadaşlarıma mesajlar yazarak yönlendirmemi sürdürdüm. Bu vesileyle yerel yazarların ufku açılmış oldu. Afişi basıldı stantları da ayrıldı. Benim şahsen tanıdığım kitabı olan ellinin üzerinde Ispartalı şair ve yazar var. Bir çoğu gurbette olunca mazeretlerinden dolayı fuara katılamadılar. Isparta'da şair ve yazar, sanatkarlar yok diyenler utansın diyorum.Bu vesileyle Isparta belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e seçim öncesi vermiş olduğu vaadini harfiyen yerine getirdiği için Isparta ve Burdur şair ve yazarlardan, sanatçılardan sorumlu başkan olarak Türkiye İlim Edebiyat Eserleri sahipleri Meslek Birliği Isparta il temsilcisi olarak arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Başkan yardımcımız Fahrettin Gözgün'e ,İl kültür turizm müdürü Ali Göçer ve şube müdürü Berna hanımefendiye, tüm yetkililere hizmetini esirgemeyen tüm personele teşekkürler. Allah razı olsun. 5.kitap fuarında inşallah buluşmak dileğimizdir hoşça kalınız.Birincide bir şey anlayamadım,Söylemedim gizli tüm duyguları,İkincide huzur hiç bulamadım,Açıldı dördüncü kitap fuarı.Üçüncüde layık göremediler,On günlük bir masa veremediler,Basında hal hatır soramadılar,Açıldı dördüncü kitap fuarı.Isparta şehrimde yer Gök kubbede,Geniş bir alanda var Işık kentte,Gölcük yolundadır güney bir semtte,Açıldı dördüncü kitap fuarı.İlk defa toplandı yerel yazarlar,İnşallah bereket verir pazarlar,Şairler, Yazarlar eser dizerler,Açıldı dördüncü kitap fuarı.Otuz arkadaşız her biri değer,Fatma, İsmet, Nuray eseri yığar,Zeki, Şeref, Çiğdem, gönlüme sığar,Açıldı dördüncü kitap fuarı.Şükrü Başdeğirmen tanıdı fırsat,Satılan kitaptan bedeli aldık,Günün anısına imzanı da at,Dördüncü fuardan çok memnun kaldık.Hemşehrilerimle tanışmış olduk,Yerel yazarlarla standa dolduk,Üç fuar ardından huzuru bulduk,Dördüncü fuardan çok memnun kaldık.Dışarıda hava olsa bile kış,Bedava otobüs, geliş ve gidiş,Yayımcılar yaptı çok alışveriş,Dördüncü fuardan çok memnun kaldık.Binlerce öğrenci salona girdi,Öğretmen, vatandaş çok moral verdi,Protokol, basın, yazarlar vardı,Dördüncü fuardan çok memnun kaldık.Edebiyat için çok konu yazdım,Uzaklardan gelen dostları sezdim,Zekice yirmi dört eseri dizdim,Dördüncü fuardan çok memnun kaldık.