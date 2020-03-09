Eğirdir Belediyesi Bülteni



TÜRKÜSEV KONFERANSI ÇOK BEĞENİLDİ.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün daveti üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Eğirdir'e gelerek 2 gün sürecek konferanslarından birisini dün akşam saat 19.30'da gerçekleştiren Sevda TÜRKÜSEV Eğirdir'li bayanlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Konferansa Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Oda Başkanlarımız, Belediye Meclisi Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ile çok sayıda davetli katıldı.