Eğirdir Belediyesi Bülteni
TÜRKÜSEV KONFERANSI ÇOK BEĞENİLDİ.
TÜRKÜSEV KONFERANSI ÇOK BEĞENİLDİ.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün daveti üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Eğirdir'e gelerek 2 gün sürecek konferanslarından birisini dün akşam saat 19.30'da gerçekleştiren Sevda TÜRKÜSEV Eğirdir'li bayanlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
Konferansa Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Oda Başkanlarımız, Belediye Meclisi Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ile çok sayıda davetli katıldı.
'Toplumda Bayanın Rolü' konulu konferansı gerçekleştiren Yazar-Yorumcu-Danışman-Kişisel Gelişim Uzmanı Sevda TÜRKÜSEV Eğirdir'li bayanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Konferans sonrası konuşan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür ederek konferansın öneminden bahsetti. Daha sonra Sevda TÜRKÜSEV'e günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Programdan sonra Eğirdir'li bayanlar Sevda TÜRKÜSEV'in kitaplarından alarak imzalattılar ve fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Bugün ise saat 11.00'de Sevda TÜRKÜSEV İlçemize öğrenim gören Lise ve Üniversite öğrencilerimize 'Toplumda Gençliğin Rolü' konulu konferansı vererek İlçemizden ayrılacak.