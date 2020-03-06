Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

6 Mart 1930 günü, Isparta’nın mutlu günlerinden birisi olması nedeniyle her yıl 6 Mart günü Atatürk’ün Isparta’ya gelişini anmak üzere kutlamalar düzenlenmektedir.Millî Mücadele’nin 100. Yıl Etkinlikleri ve 6 Mart Büyük Önder Atatürk’ün İlimize Teşriflerinin 90. Yıldönümü Etkinlikleri Kapsamında Eğitimci-Yazar Recep BOZKURT tarafından «Isparta ve Eğirdir’in Millî Mücadeledeki Yeri ve Önemi» Konulu Konferans ve Isparta’nın ve Eğirdir’in Kurtuluş Savaşı’nda verdiği mücadelenin görsellerle anlatıldığı küçük bir sergi Sayın Vali Ömer SEYMENOĞLU, değerli protokolümüz ve çok sayıda davetlinin katımıyla gerçekleşmiştir.