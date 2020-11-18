YASA DIŞI AVA GEÇİT YOK



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki ve Finike Şeflikleri av koruma ekiplerince av koruma ve kontrol faaliyetlerinde yasa dışı avcılık yapan toplam 6 kişi hakkında tutanak düzenlenmiştir.



Akseki ilçesi Kavarcık mevkiinde orman içerisinde park halinde bulunan 1 adet araçtan şüphelenilmesi üzerine yapılan arazi taramasında 2 kişinin yaban keçisi avı yapmak için geldiği tespit edilmiştir. İlgililerin avcılık belgelerinin olmadığı belirlenmiş olup herhangi bir av hayvanı bulunmamıştır. Kaçak av yapan iki şahsa ait takozsuz 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile ruhsatı ibraz edilemeyen 1 adet süperpoze av tüfeği muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yine Akseki İlçesi Geriş Devlet Avlağında, yaban keçisi avına geldiği tespit edilen bir kişi elinde silah, sırtında sırt çantası,1 adet el dürbünü,1 adet mesafe ölçer, 1 adet ip, 1 adet bıçak ile yakalanmıştır. İlgili şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre işlem yapılmak üzere kabahat tutanağı düzenlenmiştir.



Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Tocag Dağı, Kandak mevkiinde yasadışı avcılık yapan 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalanmıştır. Şahıslar hakkında Avcılık Belgeleri olmaması ve ava yasak sahada av yapmaktan dolayı 4915 Sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefetten İdari Para Cezası işlemi uygulanmıştır.



Bölge Müdürlüğümüze bağlı av koruma ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir.



DKMP 6.Bölge Müdürlüğü



