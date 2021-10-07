Belediye İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Kurt, Başkan Başdeğirmen’in her zaman işçinin yanında olduğunu ve bunu da Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin 2016’dan kalan sendikal haklarını ödeyeceğini açıklamasıyla bir kez daha gösterdiğini belirterek teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen hafta Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çalışanlarla bir araya gelmiş ve temizlik personelinin 2016 yılında sendikadan kaynaklanan alacaklarının yıl sonuna kadar hesaplarına aktarılacağını müjdesini vermişti.Temizlik çalışanları için büyük bir sevinç oluşturan bu açıklamanın ardından Belediye İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan Cemal Kurt, “Temizlik İşleri Müdürlüğünde arkadaşlarımızla bir araya gelmeniz bizleri fevkalade memnun etti. Seçim öncesine dayanan kangren haline gelmiş bir alacağımız vardı, orada o alacağımızın ödeneceği sözünü verdiniz. Bu konuda arkadaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Zaman zaman şantiyelerde toplantılar yapıyorsunuz. Arkadaşlarımızla iç içesiniz. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Mesai arkadaşlarımızın huzurlu ve mutlu olmaları bizim için ön plandadır. Birlikte mesai yaptığımız arkadaşımızın kafasına takılı bir şey olmazsa, hakkını aldığını düşünerek çalışırsa çok daha fazla verimli olacağı inancındayım. Çalışan arkadaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.Çalışanların önceki dönem 2016 yılından kalan alacaklarının olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu alacağını da hiçbir çalışan arkadaşımız gelip de dert yanarak söylemedi. Daha önceden problemli olan birkaç konu vardı onları da halletmiştik. Sizlerin talepleri oldu. Geçmiş dönemlerdeki avukatlık ile alakalı hukuki süreçten kaynaklanan bir borç daha çıktı, Geçen hafta onları da ödedik. Bizimle çalışan, iş yapan esnaf arkadaşlarımız olsun avukatlarımız olsun, belediyemize hizmet eden kim varsa belediyemizden alacağının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten gelen birçok hukuki süreç devam ediyor. Bunda da belediyemizin menfaatini düşünerek haklı olduğumuz yerlerde mücadelemize devam ediyoruz. Çalışanlarımızın haklı olduğu yerde de hiçbir zaman bunun karşı mücadelesi değil, onların istekleri doğrultusunda haklarını ödemek amacımız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz personelini ziyaretimizde haklarının ödeneceğini söyledik. Arkadaşlarımız da memnuniyetlerini belirttiler. Memnuniyetlerinden bizde memnun olduk. Memnuniyetleri yüzlerinden okunuyordu. Amacımız hem hukuken hakları olanı ödemek hem de çalışanlarımızın daha istekli görev yapmalarıdır” görüşlerinde bulundu.Belediye bünyesinde 29 müdürlük bulunduğunu ve her bir müdürlüğün de insana dokunan, Isparta’da yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için oluşan birimler olduğunu belirten Başdeğirmen “Biz çalışanlarımızın gönüllerini kırarsak, isteklerini uygulayamazsak, bildiğimiz haklarını da veremezsek tabi ki çalışmalarda aksamalar olur. Önemli olan bizim çalışanlarımızın, mesai arkadaşlarımızın gönüllü, istekli, aldıkları parayı hak ederek çalışmalarıdır. Tek isteğimiz budur. Bu devletin, tüyü bitmedik yetimin hakkı olan bir para, beytülmalın parası. Hem biz hem arkadaşlarımız bu düşüncelerle şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma Allah kolaylık versin. Kazasız, zararsız, ziyansız aileleriyle paralarını harcamalarını hem de memleketimize aldıkları görevi tam olarak yerine getirmelerini rica ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.