Eğirdir Belediyesi Bülteni



EĞİRDİR BELEDİYESİ, EĞİRDİR GENÇLİĞİNİ

SEVDA TÜRKÜSEV'LE BULUŞTURDU

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün daveti üzerine Eğirdir'e gelen televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü isim yazar-yorumcu-danışman ve kişisel gelişim uzmanı Sevda TÜRKÜSEV dün 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Eğirdir'lilerle buluşmuştu.Bugün ise 11.00'de İlçemizde öğrenim gören Lise ve Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Sevda TÜRKÜSEV 'Toplumda Gençliğin Önemi' konulu konferans verdi. Konferansa büyük ilgi gösteren gençler Sevda TÜRKÜSEV'in performansı karşısında adeta büyülendiler ve konferans sonuna kadar faydalı bilgiler aldılar.Konferansa Eğirdir Belediye Meclisi Üyemiz Eray USLU ve Belediye Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ'da katıldı.Eğirdir Meslek Yüksek Okulu ve diğer liselerimizden de konferansa yoğun katılım sağlandı.Daha sonra Belediyemize ait Citta Slow Marketleri gezen Sevda TÜRKÜSEV burada üretimi yapılan elma ürünlerinden elde edilen Şokelma, Elma Reçeli ve diğer ürünleri çok beğenerek bu ürünlerin tanıtımını canlı olarak sosyal medya hesaplarından yaptı. Eğirdir'in güzelliği karşısında oldukça etkilenen TÜRKÜSEV Isparta HavalimanındaEğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK programda emeği geçen herkese ve personeline teşekkür etti.