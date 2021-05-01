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Soner Toros hayatını kaybetti
Soner Toros hayatını kaybetti
TÜRKİYE
Tarih:
29.04.2021 10:45
G.Tarihi:
30.04.2021 18:49
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Soner Toros yakalandığı koronavirüs rahatsızlığına yenik düştü. Meddem Hastanesinde tedavi gören Ispartalı gazeteci Soner Toros hayatını kaybetti. Toros'un zamansız ölümü Isparta basınını hüzne boğdu
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