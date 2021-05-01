Yazın doğa severlerin uğrak yeri olacak Milas Millet Bahçesi kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Millet Bahçesi Yakaören Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.

MİLAS MİLLET BAHÇESİ

Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Millet Bahçesi kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yazın doğa severlerin uğrak yeri olacak Milas Millet Bahçesi kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Millet Bahçesi Yakaören Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.























































































































Isparta’ya 12 km uzaklıkta bulunan Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Türkiye’de nadir görülen krater göllerinden birini bünyesinde barındırmaktadır. Göl ve etrafının sahip olduğu doğal güzellikler, fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti gibi sporlar için uygun bir alandır.Isparta Gölcük Tabiat Parkı HavadanGölcük Krater Gölü Havadan Tanıtım Filmi