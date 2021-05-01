ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

SAMSA

MALZEMELER 10 Kişilik - Hazırlama Süresi 1,5 saat

Pişirme Süresi 10 dk

♦ 2 kg Un

♦ 1 Tutam Tuz

♦ 500 gram Dövülmüş Ceviz İçi

♦ 10 Adet Kuru Yufka

♦ 1 Çay Bardağı Üzüm Pekmezi

♦ 2 Su Bardağı Sıvı Yağ

♦ Bir Miktar Nişasta Şerbeti:

♦ 4 Su Bardağı Toz Şeker

♦ 6 Su Bardağı Su

♦ Birkaç Damla Limon

YAPILIŞI

EK BİLGİ:

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Samsa"Afiyet olsun...Kuru yufkalar küçük küçük ufalanır, ceviz ve pekmezle harmanlanır.Un, su ve biraz tuz ile hamur yoğrulur, küçük bezelere bölünür, baklava yufkası gibi ince açılır, sıcak saca konulup pişmeden hemen kaldırılır (kurumaması için ıslak bir bezin altında da biriktirilebilir). Yufkalar 3’erli ya da 5’erli şekilde katlanır, katlanan yufkalar 4 parmak kalınlığında şeritler halinde kesilir (kesilen yufkaların kurumaması için naylon poşete konulur). Üzüm pekmezi, ceviz ve ufalanmış gevrek yufka karışımı (1 çorba kaşığından biraz fazla), kesilmiş yufkaların bir kenarına yerleştirilerek yufkalar muska şeklinde katlanır. Katlanan yufkanın uç kısımları nişastalı suya balırılıp, yapıştırılır. Şerbetini çekmesi ve iyi kızarması için örgü şişiyle 3-6 delik açılır. 2-3 gün bir bez üzerinde kurumaya bırakılır.Şerbeti için, şeker ve su kaynatılır. Şerbetin şekerlenmemesi için birkaç damla limon sıkıp, bir taşım daha kaynatıp ateşten indirilir, soğutulur.2-3 gün bekletilen samsalar 2 su bardağı sıvı yağda alt üst kızartılır. Kızaran sıcak samsalar, soğuk şerbete atılır, şerbeti çektikten sonra servis yapılır.Hazır yufkalar tuzlu ve kalın olduğu için tavsiye edilmez. Özel hazırlanan samsa yufkaları kullanılır.