Rektör Diler, “Kadınlar başımızın tacıdır”

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversite genelinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü özel olarak kutlarken, Rektörlük binasında çalışan her branştan kadın personelle bir araya gelip günlerini kutladı. Rektör Diler, “Kadınlar bizim baş tacımızdır, iyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in başkanlığında yapılan toplantıya, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter de katıldı. Bayan Dekandan, bayan Daire Başkanına, bayan Memur’dan bayan Güvenlikçiye Rektörlük binasında çalışan bütün bayan personelin katılım sağladığı kutlamada, herkes günün anlam ve önemine yönelik birkaç cümle ifade ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile kutlama sona erdi.



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