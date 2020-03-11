Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Satranç Turnuvasına Ev Sahipliği YaptıIsparta Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Türkiye satranç federasyonu Isparta İl temsilciliği işbirliği ile Bölge Müdürlüğümüz sosyal tesislerinde satranç müsabakası yapıldı.Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası 10 kategoride toplam 8-12 yaş grubu 56 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalar esnasında ve ödül töreninde Orman Bölge Müdürümüz Refik ULUSOY bizzat iştirak ederek, satranç etkinliğinin; Planlı hareket etmenin önemi, Süratli, doğru ve çabuk düşünebilme, Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirme, Öngörüde bulunma ve Kendine güven duygusu aşılamaya yönelik faydalarının olduğunu belirterek katılımcı yarışmacılara başarılar diledi.Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve Bölge Müdür Yardımcımız Tahsin Etli tarafından takdim edilerek, hediyeleri 21 Mart orman haftasında düzenlenecek olan törende verilmek üzere müsabakalar tamamlanmış oldu.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü