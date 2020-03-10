ISPARTA OBM BÜLTENİ



Sayın Bakanımız ve Orman Genel Müdürümüz Ispartada

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta Ticaret Odasındaki programları için Isparta’da bulunan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey; Havalimanında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Milletvekili Recep Özel, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ISUBÜ tanıtım filmi Orman Bakanlığı tanıtım filmi gösteriminin ardından Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye Iyaş Park Kongre Merkezinde düzenlenen programda, ISUBÜ Senato üyelerince alınan kararla, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi "Fahri Doktora" payesi takdim edildi.Isparta Ticaret Odasında icra edilen programın ikinci kısmında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle toplantı yapılarak, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bakanlığın çalışmalarını, uyguladığı politikalar ve Isparta ilinde 2020 yılında uygulanacak projelerle ilgili müjdeler verdi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclişi Başkan Vekili ve Isparta Millet Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Recep Özel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey ve Bakanlık Bünyesinde görevli diğer Genel Müdürler ve Katılımcı sektör temsilcileri ile karşılıklı olarak soru cevap yöntemiyle uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.